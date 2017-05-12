許金龍開庭重批檢調 惹惱檢察官
台北地方法院今(12)日再度開庭審理樂陞案，進行準備程序，在押的樂陞董事長許金龍，發揮滔滔雄辯口才，一再指控檢調偵查有瑕疵，還批「檢察官人格不正義」，惹火蒞庭論告的台北地檢署檢察官劉承武，當庭8度希望法官能制止無關爭點整理的發言，但許仍暢所欲言，劉氣得當庭大嗆「拚了不退休，也要蒞庭蒞到底！」。
1989年從司法官訓練所26期結業的劉承武，原本計畫今年9月退休，樂陞案案情繁瑣，以目前審理進度，9月前不可能審結，劉承武這番話頗有「樂陞未結，我不退休」意味。
北檢今年1月24日起訴樂陞案，將許金龍移審北院後，許幾乎每次開庭，都備妥上談話性節目用的手板、圖解，滔滔不絕辯解，今日開庭，檢方共有劉承武等3位檢察官到庭論告，許金龍不但雄辯，還把炮火針對當初檢調辦案，抨擊程序多有瑕疵。
陳述中，劉承武認為今日開準備程序庭，司法資源有限，但許的發言猶如言詞辯論，卻完全聽不出重點，還抹黑指稱「檢察官胡扯瞎說」、「檢察官掐頭去尾」、「檢察官捏造事實」等，前後8次要求許針對應說明部分表示意見，也請承審法官周玉琦節制無限制的發言。但法官卻低調說，許已被羈押2百多天，還是允許許繼續陳述，讓劉承武忍無可忍，認為司法資源珍貴，法官開庭應符合憲法的比例原則。
劉承武強調，依刑事訴訟法規定，準備程序應做爭點整理即可，發言中一度口誤，將刑訴法273條說成173條，馬上被許金龍的辯護律師糾正，劉氣得反擊說「生命沒有裂縫，陽光怎麼進來？」
(中時)
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