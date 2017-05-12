好熱！嘉義飆36度 鄭明典說原因是……
好熱！嘉義地區今天下午1時許出現36度高溫，這也是當地今年最高溫。氣象局發布即時天氣訊息，提醒民眾注意防曬、多補充水分，小心別中暑。
嘉義測站在今天下午13時33分時，測得36度高溫，是嘉義地區今年最高溫。氣象局也發布訊息，提醒民眾今日天氣炎熱，嘉義地區已有36度高溫，須注意防曬、多補充水分，慎防中暑。
氣象局科技中心主任鄭明典在臉書發文表示，嘉義不是盆地，卻能有如此高溫，是因為這是鋒面前暖區，暖空氣加上下沉氣流帶來的晴空，共同作用的結果。
鄭明典稍早也分享一張天氣圖，圖中紅線為赤道，赤道北方一條熱帶低壓線（黃色曲線）正在發展，順著低壓帶裡面的低壓環流方向，印度洋上有兩股跨赤道流（黃色箭頭）正在形成，這是夏季風建立的徵兆，屬於季風系統低層的現象。不過，因為高層南亞高壓（反氣旋）偏南，尚未到位，高、低層的配合並不完備，夏季風還不確定是否能建立起來。在長期課的監測數據中，答案是偏向於「條件尚未成熟」。
(中時電子報)
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