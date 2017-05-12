台灣建築安全履歷協會 推動落實結構安全與品質控管

「台灣建築安全履歷協會」理事長戴雲發(左)推廣「建築安全履歷」十餘年，致力將施工細節品質透明化。

台南206地震屆滿一年，維冠大樓倒塌115人死亡，今年二月初台南又發生地震規模5.6的地震，更加引起大眾對於建築安全的關注與重視。「台灣建築安全履歷協會」理事長戴雲發推廣「建築安全履歷」十餘年，致力將施工細節品質透明化，而中麗建設、德友建設、麗寶集團相關企業上市公司名軒開發與知名優質建商仁發建築已於日前正式簽約執行建築安全履歷。高雄市上市公司「京城建設」亦響應建築安全履歷，新案將透過「台灣建築安全履歷協會」第三方的監造與認證，將營建歷程中最關鍵的鋼筋綁紮記錄及混凝土品質記錄完整呈現，全面落實結構安全與品質控管。也是「台灣建築安全履歷協會」首次在台灣中南部第一個執行建築安全履歷的建案。

「台灣建築安全履歷協會」積極推動建築安全履歷認證。

「台灣建築安全履歷協會」理事長戴雲發表示，全套建築安全履歷認證流程除了針對施工不易、應力集中處拍照紀錄並製作建築安全履歷外，也使用鋼筋系統工法改 善傳統施工不易的鋼筋捆紮工程，不僅施工容易、有效縮短工期，亦能有效提升施工品質，達到安全品質百分百、鋼筋材料使用精確化、降低人力技術簡單化、鋼筋綁紮標準明確化、鋼筋配件施工效率化。

京城集團自１９８２年成立，經過不斷地成長與茁壯，如今巳是一個跨足建設、營 造、飯店的企業集團，並隨著時光一點一滴的耕耘累積，逐漸在消費者的心中描繪出一個規模宏大、專注本業、值得信賴的企業形象。京城建設蔡天贊董事長認為，每塊土地都有其特殊性與唯一性，也因為這樣，京城在每一塊土地上注入不同的主題元素，讓每棟建案都是獨一無二的城市結晶。在高雄深耕近三十年且推案量及金額都是高雄之首的京城建設，對城市有著更深刻的使命感，率先投入成本在建築結構安全上，為大眾住的安全貢獻心力。

「台灣建築安全履歷協會」推動的建築安全履歷認證，使用「鋼筋系統化工法降低人為施工不良率」、「培訓及輔導鋼筋技術士施工品質從源頭做起」雙管齊下，最後再經由第三方查驗、品質觀摩會及拍照存證製作建築安全履歷，達成全民監督，品質更具公信力，陸續獲得各大上市櫃建設公司及在地知名建設公司的認同與支持，而採用執行建築安全履歷，用心把每個建築的安全品質都做到，提供消費者建築安全履歷，消費者也會看到建築團隊的用心，增添對建設品牌的信任感及認同度，「建築安全履歷」儼然已成為建築發展趨勢，未來幾年將快速成長普及化。

(中時電子報)