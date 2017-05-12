高鐵站快閃表演 提前傳遞母親節溫馨

為了迎接溫馨的五月，雙溪幼兒園及崇文國小舞蹈班今（12）日在高鐵嘉義站大廳舉辦「感恩五月天，把愛傳出去」快閃活動，學生們熱力十足且充滿創意的表演，吸引來往旅客們駐足欣賞，共同沉浸於青春活力及躍動歡樂的氛圍，也讓高鐵站頓時化身為舞力全開的表演舞臺。

今天的快閃表演，首先由雙溪幼兒園帶來溫馨五月歡樂舞動，小朋友天真可愛的舞蹈和歌聲融化了全場觀眾的心；接著由崇文舞蹈班學生們先穿著外套隱藏在群眾中，聽到音樂後快速脫下外套開始跳舞，看到民眾驚訝的眼神，又露出開心的表情，陳映妏和同學都表示：「真是太有趣了！」學生們精彩有勁的演出，現場旅客報以熱烈的掌聲，安可聲不斷。

崇文國小表示利用母親節前夕，希望透過此次快閃活動，提醒民眾把愛說出來，把愛傳出去，培養學生感恩惜福，回饋社會與人群之人文思維與行動。特別感謝高鐵嘉義站提供表演場地及對藝文活動的支持，讓該校舞蹈社在高鐵車站演出的夢想得以實現。

高鐵嘉義站表示，為營造車站公共藝術氛圍，高鐵公司持續安排藝文及公益團體於車站大廳演出，希望透過「藝起來高鐵」的活動，讓旅客於旅途中與藝術不期而遇，為生活增添更多驚喜與美好回憶。溫馨的母親節即將到來，高鐵嘉義站為表達對母親辛勞付出的感謝，特別於明（13）日舉辦「高鐵給媽咪『按』個讚」活動，媽媽們只要持當日高鐵車票，皆可免費享受活力按摩以及血壓檢測服務，並獲贈「高鐵棒棒糖｣及「五味子芝麻錠｣各一份，祝福每位母親健康、快樂。

(中時)