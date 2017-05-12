嘉義「在嘉好學習多元環境教育活動」將登場
農業大縣嘉義縣，擁有山、海、平原各具特色景致，嘉義縣環保局5月20日8時至13時，在義竹鄉頭竹村瑞光農場以「在嘉好學習多元環境教育活動」，帶領民眾走入嘉義縣的各角落邊玩邊學，此次以一日小農體驗活動邀請所有關心「在地食材」的夥伴參與。
此次活動以「在嘉學食育，一起下田趣」為主題，邀請瑞光農場主人黃振瑞帶領大家認識食農世界，透過體驗採蘆筍、種秋葵與碾米體驗來認識食材原貌與生長環境，讓參與學員能夠體認食農教育重要性，同時透過鼓勵永續耕作的方式，一同來守護環境。
「瑞光農場」是青年返鄉從事農作的例子，以提供更精緻與安全優質產品為目的，近幾年食安事件頻傳，引發民眾對食品品質不信任甚至造成恐慌，因此活動會透過在地農家帶領我們了解農產品生產認證，並親自體驗一日農趣，了解「食農教育及食品安全」議題，歡迎各位夥伴踴躍報名參與。
走訪嘉義縣不同的角落，大家一起來發掘不一樣的嘉義縣，想要了解本次活動內容與報名方式，請上網搜尋「嘉減碳環境教育推廣平台」或電洽05-3627441。
(中時)
關鍵字：嘉義、在嘉好學習多元環境教育
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