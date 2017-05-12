嘉義縣家畜所 鹿草鄉辦理犬貓絕育活動

嘉義縣家畜疾病防治所與鹿草鄉公所及嘉義縣保護動物協會合作，於5月15日上午8時30分在鹿草鄉松竹社區活動中心共同舉辦犬貓免費絕育、寵物登記及狂犬病預防注射活動，名額有限請提早向嘉義縣保護動物協會江小姐(0927722508)報名。

家畜所指出，為重視每隻流浪動物生命，希望以源頭管控流浪犬數量及宣導民眾將家中公、母犬絕育，亦降低犬隻攻擊行為，逐步控制犬貓數量，減少流浪犬貓對環境衝擊。

家畜所表示，民眾帶犬貓辦理絕育手術需攜帶身份證影本正反面，以嘉義縣轄內(飼主為嘉義縣縣民)混種犬貓絶育為主，需事先替犬貓完全禁食、禁水減少手術風險。

(中時)