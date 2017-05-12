外國遊客大調查！ 到訪日本對這點意見最多
作為東亞觀光大國的日本，這幾年更持續地針對不同市場進行推廣，優化其國內旅遊產業，除大賺觀光財外，也是為即將登場的2020東京奧運會做準備，吸納來自各國的旅客。而日本觀光廳近來就針對，訪日外國遊客的網路意見，進行分析，結果發現對公共交通的討論與不滿最多。
《日本經濟新聞》報導，為吸引更多的訪日外國遊客，日本觀光廳調查來自中國大陸、台灣、香港、韓國、美國的旅客，針對其在2016年夏季至2017年初期間，於社交網站所發佈的內容進行分析。結果發現，共413萬條的發文中，這些外國旅客顯然對日本公共交通的意見最多，許多人皆指出價格太貴。
事實上，過去就有諸多關於日本交通成本太高的討論，此次調查中就有人提及，包括市內交通費很貴，最好能利用環遊巴士；還有計程車2公里就要1000日元太貴等看法。而日本觀光廳也表示，將依據這些意見，去改善交通IC卡和換乘的應用程序，以利旅客未來訪日時能更加方便。
(中時電子報)
文章來源：日本經濟新聞網
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