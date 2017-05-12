電通松下均上榜 日首公告334間過勞企業清單

日本厚生勞動省在電通發生女職員輕生後，派出專門調查人員前往總部調查。（圖/美聯社）

繼日前爆發日本電通（Dentsu Inc）的一名女員工，因受不了長期過勞工作而輕生之後，日本政府對於超時工作和過勞死不敢大意，厚生勞動省開始全面追蹤和徹查全國各大小企業，期望透過亡羊補牢，能彌補已經造成的傷害。故本週厚生勞動省首次在網上公告，全國共334間違反《勞動法》企業，其中不乏知名企業，包含電通、松下電器（Panasonic Corp）和日本郵政都名列榜單之內。

據日本經濟新聞報導，超時工作和過勞死，長年以來成為日本企業難以洗刷的印記，加上前年日本電通一名年輕女員工因長期超時工作而輕生，造成社會與國際輿論沸騰，為避免更多人受害、也避免國家受損形象擴大，日本厚生勞動省在會同全國調查後，於本週首次在網上公布334間違反的日本企業名單，其中有包含違法超時工作、造成員工工傷或濫用外國研習生等原因，清單更不乏知名企業，例如電通、松下電器、日本郵政和三菱電機等。

日本最大的廣告公司電通，日前驚爆一名24歲的年輕女員工高橋茉莉，因長期過勞工作而選擇輕生，此事震撼全日本社會。（圖/美聯社）

日本厚生勞動省首次公告違反《勞動法》的企業清單。（圖/厚生勞動省官網）

在日本，雖然法律上規定的每週工時為40小時，但有高達1/4的日企，卻經常存在每月「額外」的80小時工時，讓全國超過1/5職員暴露在過勞死的高度危險中。在輕生的悲劇爆發之後，讓日本政府與厚生勞動省高度關注，為盡快彌補這個問題，日本政府與商業團體於1月達成協議，未來將在每月最後一個週五，推行讓員工提早下班以享受週末假期的新方案。同時，雅虎日本（Yahoo Japan）更研擬在2020年推出「週休3日」的優渥方案，藉此提高員工的士氣與創造力。

厚生勞動省官員表示，這份名單是由各地方的勞動局提交彙整，未來會持續每月更新，藉此給企業一個警示和提醒。面對困局，首相安倍晉三與執政黨已提交方案，期望改善超時過勞的狀況，更提高日本國內眾多派遣人員與兼職者的薪酬，但其改革幅度，仍然無法滿足工會與相關團體的呼籲。然而登上榜單的企業，電通和郵政拒絕回應，松下電器則表示，他們將會審慎處理，並在未來嚴防此類問題再度發生。

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(中時電子報)