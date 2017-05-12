「用笑容迎接明天」 麻衣影片透露為人母心境

麻衣婚後育有一子，一家三口生活幸福甜蜜。(圖/本報系資料照)

佐藤麻衣2014年嫁給台塑集團長孫王泉仁，並在前年生下男寶寶，升格人母的她也淡出演藝圈，專心在家相夫教子，她昨天在臉書貼出育兒影片，首次公開道出為人母的心境。

佐藤麻衣為了應景母親節，在臉書貼出日本育兒宣傳影片，接著寫道「每一天都是重新嶄開的，要用笑容明天也繼續努力，母親節就要來臨了，辛苦是值得的」， 似乎透露為人母背後的辛苦，但只要小孩能平安健康長大，所有的付出就都是值得的，言詞間透露沉醉在這甜蜜的負擔之中，這也讓許多粉絲紛紛留言祝她「母親節快樂」。

(中時電子報)