母攜子竊鄰居水蜜桃 果園旁擺攤兜售遭逮
桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，倪姓婦人看準商機，去年5月底見林男辛苦栽種的水蜜桃園無人看守，竟帶著17歲兒子，1連2天直接採摘在果園前包裝販售，園區主人5天後巡視果園才發現逾200顆水蜜桃不翼而飛，損失數萬元，氣得報警提告，桃檢依竊盜罪嫌起訴倪女。
拉拉山水蜜桃香甜誘人，每年都吸引不少遊客不遠千里上山採購，住在復興巴陵的54歲倪姓婦人，並未種水蜜桃，去年5月28日一早，行經林姓男子經營的水蜜桃園，見四下無人，竟起盜心，偷摘成熟的水蜜桃，帶到果園旁的倉庫包裝後，直接在果園前方擺攤，向來往的民眾兜售。
食髓知味的倪姓婦人，隔天下午故技重施，還拉著17歲的兒子一起偷來賣，直到6月3日林男在倉庫前發現有5盒、每盒10粒已經包裝好的水蜜桃，連忙巡視果園，清點發現超過200顆水蜜桃失竊，損失約2萬元，氣的報警提告。
警方循線逮到倪女和她兒子，倪女坦承偷水蜜桃賣、做無本生意，倪女的兒子也證稱有偷摘水蜜桃包裝販售，現場扣得的5箱水蜜桃也是媽媽放的，加上被害人指證歷歷，桃檢依竊盜罪嫌起訴倪姓婦人，倪女17歲兒子，則經少年法庭裁定不付審理。
(中時)
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