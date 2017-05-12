向中國遞橄欖枝？ 韓執政黨要求停止部署「薩德」
韓媒稱，韓國執政黨共同民主黨將就促進停止部署「薩德」反導系統召開聽證會，並要求將「薩德」部署問題交由國會審議，並稱「應該立刻停止非法部署「薩德」。
韓國《亞洲經濟》5月12日報導稱，共同民主黨「薩德」對策特別委員會12日表示，「新政府已經成立，以國防部為代表的行政部門應該立刻停止非法部署「薩德」。
韓國國會議員、國會外交統一委員長沈載權等「薩德」對策委員會的議員們當天召開記者會，表示「薩德」部署對國家安保有重大影響，而且也會產生巨大的經濟費用，必須根據《憲法》的規定，首先經過國會審議同意。
沈載權強調說：「文在寅總統在大選時數次承諾要將薩德部署問題交由國會表決。（我們）將促進召開聽證會，就「薩德」部署程序上的合法性、「薩德」費用分擔是否有秘密協議等問題進行調查。」
韓國國防部在當天召開的例行記者會上，表示正在考慮文在寅大選時作出的關於國防問題的承諾。發言人文尚均說：「（文在寅）總統是軍隊統帥，國防部將以統帥的方針為基礎執行維護國家安全的任務。」當被問及「是否已完成了「薩德」裝備的引進時」，文尚均回答說：「正在部署中。」
(旺報)
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