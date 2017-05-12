訂一例一休自治條例？宜縣府：恐難行
宜蘭縣議會國民黨團今表示，一例一休讓大家看得「霧煞煞」，修法後造成產業、勞工、政府「三輸」的結果，黨團要求縣府訂定自治條例，讓產業、勞工都有活路；對此，縣府勞工處表示，在不能牴觸勞基法的情況下，訂定自治條例恐怕不能真正解決問題，但也認為中央政府僅需規範大原則，其他細項尊重勞資協商，在保障勞工權益下，尊重雙方合意之共識。
繼南投縣政府之後，宜蘭縣議會國民黨議會黨團今天也要求，宜蘭縣政府應針對一例一休訂定自治條例，黨團議員表示，先前有民調顯示，對於修改一例一休不滿的民眾達到6成5以上，「業者找無工、勞工做無工」對造成社會動盪；黨團議員並質疑，雖然代理縣長吳澤成曾經表示，現在是採取輔導、不會開罰，但勞動部將從7月1日起針對違反一例一休的業者開罰，既然縣府自己也知道窒礙難行，開罰時間到了該怎麼辦？黨團要求縣府必須要訂定自治條例，讓產業、勞工都有活路。
縣府勞工處長黃玲娜對此表示，勞動部日前已曾針對南投縣拋出的一例一休自治條例作出回應，因此縣議員建議縣府訂定自治條例的方式，在不能牴觸勞基法的情形下，實務上恐怕未必能解決問題。
黃玲娜說，勞工處持續透過各工、商會和產業團體，辦理勞動法令宣導會，輔導事業單位落實新法，並透過宣導會收集業界意見反映給勞動部，例如放寬漁業相關產業適用四週變形工時等，同時也呼籲勞動部盡快透過施行細則修改，或以行政命令公布來因應企業需求。
黃玲娜另表示，目前尚在一例一休宣導、輔導期，縣長也做過裁示，一例一休癥結點在彈性不足，各行各業未必能適應，縣府會在輔導原則下，盡最大努力扮演好業者和勞工之間的溝通橋梁，輔導沒有期限，至於裁罰是否延期，會視六月底宜蘭縣事業單位的適應狀況，向勞動部具體反映研議。
(中時)
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