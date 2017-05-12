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訂一例一休自治條例？宜縣府：恐難行

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宜蘭縣議會國民黨團要求縣府訂定一例一休自治條例
宜蘭縣議會國民黨團要求宜蘭縣政府針對一例一休政策訂定自治條例。（胡健森攝）

宜蘭縣議會國民黨團今表示，一例一休讓大家看得「霧煞煞」，修法後造成產業、勞工、政府「三輸」的結果，黨團要求縣府訂定自治條例，讓產業、勞工都有活路；對此，縣府勞工處表示，在不能牴觸勞基法的情況下，訂定自治條例恐怕不能真正解決問題，但也認為中央政府僅需規範大原則，其他細項尊重勞資協商，在保障勞工權益下，尊重雙方合意之共識。

繼南投縣政府之後，宜蘭縣議會國民黨議會黨團今天也要求，宜蘭縣政府應針對一例一休訂定自治條例，黨團議員表示，先前有民調顯示，對於修改一例一休不滿的民眾達到6成5以上，「業者找無工、勞工做無工」對造成社會動盪；黨團議員並質疑，雖然代理縣長吳澤成曾經表示，現在是採取輔導、不會開罰，但勞動部將從7月1日起針對違反一例一休的業者開罰，既然縣府自己也知道窒礙難行，開罰時間到了該怎麼辦？黨團要求縣府必須要訂定自治條例，讓產業、勞工都有活路。

縣府勞工處長黃玲娜對此表示，勞動部日前已曾針對南投縣拋出的一例一休自治條例作出回應，因此縣議員建議縣府訂定自治條例的方式，在不能牴觸勞基法的情形下，實務上恐怕未必能解決問題。

黃玲娜說，勞工處持續透過各工、商會和產業團體，辦理勞動法令宣導會，輔導事業單位落實新法，並透過宣導會收集業界意見反映給勞動部，例如放寬漁業相關產業適用四週變形工時等，同時也呼籲勞動部盡快透過施行細則修改，或以行政命令公布來因應企業需求。

黃玲娜另表示，目前尚在一例一休宣導、輔導期，縣長也做過裁示，一例一休癥結點在彈性不足，各行各業未必能適應，縣府會在輔導原則下，盡最大努力扮演好業者和勞工之間的溝通橋梁，輔導沒有期限，至於裁罰是否延期，會視六月底宜蘭縣事業單位的適應狀況，向勞動部具體反映研議。

(中時)

關鍵字：宜蘭縣一例一休自治條例
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