不敢講統？郝龍斌：談一中同表是滅中華民國

國民黨主席選舉倒數八天，有陣營出現統獨爭議，不過參選人之一、國民黨現任副主席郝龍斌12日表示，中國國民黨的黨主席選舉，參選人不需要爭論統獨議題。因為那不是國民黨內部的爭論。

郝龍斌表示，國民黨的立場很清楚，就是「捍衛中華民國」、「反對台獨」，堅決反民進黨的台獨，是因為台獨就是消滅中華民國。

郝龍斌也提到，此刻也不是談統的時候。雖然有人嗆說：這是「不敢講統」，「但我想請問，現在談統，誰統誰？」，「一中同表，難道可以兩岸同表中華民國嗎？所以，現在談一中同表，也是在消滅中華民國！」

郝強調，「中華民國」是人民的最大公約數，「中華民國的存在」才是國民黨必須捍衛的。他認為，國家當下有更重要的工作，那就是人民的生活和經濟。國民黨是在野黨，應該做好監督民進黨的工作，阻擋8800億的錢坑！

他提到，人民早就厭惡統獨之爭，只要國民黨能捍衛中華民國、捍衛台灣，用力在經濟、民生，用公共政策給年輕人、給全民有感的改革，國民黨就能得到信任。

(旺報)