政大EMBA戈12誓師 挑戰即將登場
第十二屆商學院玄奘之路戈壁挑戰賽即將於5月22日登場，政大EMBA戈12挑戰隊日前在政治大學逸仙樓舉行誓師大會，現場由校長周行一與EMBA執行長邱奕嘉為選手授旗打氣，期待選手此行獲得較往年更豐碩的成績。
玄奘之路緣起於2006年的中印友好年重點文化考察活動—玄奘之路，活動感召了來自中國社會工商界、學術界、新聞界的領導人，遠赴甘肅和新疆交界的莫賀延磧戈壁～一千三百多年前，玄奘法師在這裡經歷了追殺、背棄、迷路、彷徨、生死……最終立下誓言：「不至天竺終不東歸一步」，史稱「八百里流沙」中度過四天三夜，一起徒步穿越100多公里的戈壁。周行一致詞時表示，看到大會播放影片，讓他想起去年隨選手走上玄奘之路的難忘體驗；而政大在戈十一拿回四大獎項，雖然不想給今年選手太大的壓力，但是「我相信今年大家會是台灣第一！」
政大EMBA戈十二挑戰隊選手從2016年開始海選、訓練至今能通過重重考驗的30多人均為台灣各大企業的負責人及高階主管，包括去年因傷無法參加戈十一A隊資格的精技電腦處長廖祖欣、曾為日本慶應大學橄欖球隊的海老名裕、現任政大金融系教授陳威光，以及年紀六十三歲仍堅持超越自我、朱宗慶打擊樂團隊大双古教學中心總裁盧梅枝..等人。
此次誓師大會亦由戈十一選手進行經驗與裝備傳承，並進行政大戈十二挑戰隊點將台主題影片首播。影片中「出發，挑戰另一個自己；到達，沒有想像中容易；人生，到哪裡不是戈壁；伙伴，把戈壁化為水井」的訊息，充份表達所有政大戈十二選手經過半年多訓練、「政面挑戰，永不放棄」的精神。
(中時電子報)
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