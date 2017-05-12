《影片》張志豪拍廣告 一棒擊中加油棒超神!
中信兄弟球星張志豪本屆經典賽表現突出，賽後人氣也跟著水漲船高，近日與隊友陳家駒首次接下遊戲邀約，為知名棒球手遊拍攝短片，首支廣告挑戰影片「張志豪挑戰篇」今日正式發佈，影片中高難度一棒擊中加油棒，令人驚呼。
影片中張志豪首先用腳踢起球棒後，接著大棒猛力一揮，立即就將拋球擊成超強勁平飛球往工作人員強襲逼，竟然神準的僅僅命中工作人員頭頂上的兄弟加油棒，不到 1 秒打擊過程驚險到不行，嚇得工作人員安全下裝後狂拍胸口大呼好險，張志豪也一個帥氣 POSE 轉身後結束影片。
近期張志豪雖因傷於二軍休養，但本季開季打擊火燙，球團透漏，拍攝當日與陳家駒兩人分別練習多時才輪番上陣，共花費一整天時間進行拍攝，兩人所展現的高超技巧讓現場拍攝人員驚呼連連，佩服萬分。
(中時電子報)
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