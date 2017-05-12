耗百萬到曼谷設機房 首宗詐團依組織罪嫌送辦

警方將梁姓主嫌依組織犯罪等罪嫌移送法辦。(林郁平翻攝)

警方發現，詐騙機房隱身在曼谷市郊一棟別墅內。(林郁平翻攝)

台泰警方合作破獲詐騙機房，當場逮獲2名台籍、6名大陸籍、1名泰籍，共9名嫌犯。(林郁平翻攝)

37歲梁姓男子今年農曆年後，出資100萬元，並派遣周姓同夥至曼谷成立電信詐騙機房，刑事局與泰國警方合作，9日前往曼谷市郊一棟別墅進行攻堅，當場逮獲周姓、鄭姓2名台籍嫌犯，及6名大陸籍機手、1名泰籍嫌犯。刑事局向上溯源，將幕後金主梁男拘提到案，並首度依組織犯罪罪嫌移送法辦。

警方調查，梁男曾在2007年到斐濟的詐騙機房工作，2014年至韓國當車手遭逮，後被判刑2年，坐了1年多的牢才出獄，沒想到梁男出獄後竟更上一層樓，當起金主自行成立詐騙機房。

刑事局與泰國移民總局進行跨國合作，共同行動跟監，發現機房設在泰國曼谷市邦納區一棟別墅內，9日會同泰國移民總局前往攻堅，當場查獲周姓、鄭姓台籍幹部，及大陸籍嫌犯6人、泰嫌1人，查扣詐騙教戰手冊4本、Iphone手機11支、筆電4台、被害人名冊、帳冊等贓證物。

警方發現，該機房以假冒公安方式詐騙大陸民眾，從今年3月初至5月9日止，已得手上百萬元人民幣。梁嫌得知機房遭搗獲、東窗事發後，跑到蘆洲一家汽車旅館躲藏，但警方10日仍同步將他拘提到案，並發現他名下雖無資產，但親友間的流動資金高達4000萬元，將再清查其中是否有不法所得。

警方表示，「組織犯罪防制條例」今年修正後在4月19日開始施行，明確定義組織犯罪為3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性及牟利性的有結構性組織。以梁嫌為首的跨境詐騙機房，具「持續性」及「牟利性」的結構性組織犯罪，所以全案以新修正的組織犯罪防制條例等罪移送法辦。

(中時)