3技工維修空軍一號機隊凸槌 波音損失1.2億

波音公司3名技工因維修不當，危及美國總統空軍一號機隊一架飛機，而這可能使飛機在空中著火，也造成400萬美元（約1.2億台幣）的損失。

據CNN報導，美國總統川普使用的兩架VC-25中，有一架去年在德州聖安東尼奥接受維修時，由於技工在檢漏氧氣系統過程中，用了未經消毒的工具與零組件，而污染了系統。

美國空軍的調查報告指出，所有用以維修總統座機氧氣系統的維修工具與零組件，都必須以特殊的方式消毒清潔，以除去任何可能在接觸氧氣時，可能產生反應的殘留物。

要是在沒有察覺的狀況下，污染的氧氣系統不僅可能增加著火的危險，甚至可能引發爆炸。

儘管這疏失並未造成任何災難，但波音在書面聲明中指出，他們完全了解維修總統專機的重責大任，也已賠償了損失。

據波音說，美國空軍當初會啟動調查，是因為一名波音技工通報上司，說有些事看起來不對勁。於是他們迅速採取行動，主動告知軍方，並決定不花政府一毛錢，修復氧氣系統。

波音與美國空軍簽約，不僅負責打造美國總統座機，也要負責兩架飛機的重要維修。然而，CNN指出，維修人員沒有落實適當的清潔程序，不免令人質疑波音的訓練與監督方式。

(中時電子報)