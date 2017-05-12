蔡總統聽到人民意見？羅智強諷：聽聽就好了
針對蔡總統日前針對街頭抗議表示，「我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」，總統府前副秘書長羅智強在12日臉書質疑，對於各界的諄諄苦諫，蔡英文真的聽進去了嗎？他認為蔡英文的「聽聽」有三種。
羅智強認為，第一聽是「不聽不進、自我感覺良好」，「這是蔡英文最常用的第一聽，儘量躲起來，元旦講話可以取消、除夕講話也可以免了。就是怕被檢驗，當個隱形總統，藏起來的自我感覺最良好。」
第二種是「有聽不進、繼續蠻砍」，「這通常發生在打撃在野、清算異己的時候，例如砍國民黨、軍公教，蔡英文當然有聽到抗議的吼聲，但塞起耳塞，當沒聽到。」
第三種是「有聽有進，左耳進右耳出」，羅智強舉例，如前副總統呂秀蓮説：「台灣財政拮据，『前瞻基礎建設』卻有4241億用在軌道建設，而軌道運輸投資成本高，經濟回收效益低，若全國大小縣市同步或陸續投資下去，小小的台灣到處有軌道列車，豈非造就另類的『活動蚊子館』」？」類似的質疑聲此起彼落，但選舉利益大於一切，就算聽了，也只能來個「聽過水無痕！」
羅智強認為，蔡英文的「聽聽有三種」，「蔡英文的聽聽？聽聽就好了。」
(旺報)
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