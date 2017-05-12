準媽媽Janet 首場母親節慈善音樂會獻給高雄市美國學校
已經是準媽媽的旅遊頻道「瘋台灣」主持人謝怡芬 (Janet Hsieh)把她懷孕後第一場音樂會獻給了高雄市美國學校，今年母親節5月14日當天下午將在高雄市美國學校舉行音樂會，邀請南台灣優秀的音樂家杜淑芳等人和美國學校學生一起做公益演出。門票收入將捐贈「天使心家族社會福利基金會」，幫助照顧身心障礙孩子們的家庭。
高雄美國學校在總校長湯瑪斯（Superintendent Dr. Thomas Farrell )的規劃下，排除萬難開始進行擴建工程，工程也得到了高雄市市長陳菊的支持，在兩年前相繼完成，並建造了相當難得的學校音樂廳。
為了讓學校及相關社區都能感受到古典音樂的美好，高雄市美國學校也邀請旅港音樂家蘇千芳擔任藝術總監，每年都邀請不同類型的藝術家來音樂廳演出，也舉辦大師班及工作坊跟學生交流分享。
蘇千芳表示，今年母親節活動，很希望能夠讓更多的民眾知道這場音樂會的背後，於是邀請了形象健康清新的Janet與學校學生一起演出小提琴 ，比較意外的是她正好懷孕，「我們很榮幸能夠把她第一個當媽媽的母親節音樂會留在高雄市美國學校，也希望透過她的陽光形象跟小提琴演出，把美好的音樂帶給高雄民眾。
(中時)
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