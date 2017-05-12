更生人出獄沒錢回家 幸遇暖警伸援手

葉姓更生人（左）出獄後身無分文，餓到去派出所求援。（馬瑞君翻攝）

57歲住在台中東勢區的葉姓更生人，日前從台中監獄出監後，家人不聞問，他又身無分文，想徒步走回東勢，但是一路走到市區，至市警三分局勤工派出所前已經快要虛脫，只好進去向員警求助，警方不但當場提供熱湯飯菜讓他飽餐一頓，還資助車費，讓葉男感動落淚，表示：「一定改過自新！」

葉男當時一臉憔悴的走進勤工派出所，警員曾皇維、黃有信連忙上前詢問：「怎麼了？」葉男說，才從台中監獄出獄，但因以前品性不良、壞事做絕，現在沒有家屬、也沒有朋友來往，只好徒步走回東勢，但身上沒有半毛錢，肚子餓得難受，才想請警方幫幫忙。

兩名員警得知後，趕快準備熱飯菜讓他解飢，還自掏腰包集資車費，讓葉男感動熱淚盈眶，一直感謝，並表示日後將會重新做人報答警察恩情。

(中時)