彰化市再增17條道路 實施路邊停車收費
彰化市率先在1月3日實施16條道路、500多個停車格路邊停車收費，已大幅減少路霸、增加停車周轉率，贏得7成市民的肯定，彰化市公所評估後，決定7月初起，擴大實施第2階段，卦山路、旭光路等17條道路都納入停車收費的範圍，再增加300多個路邊停車格。
彰化市公所工務課統計，第1階段路邊停車收費實施4個月以來，停車格平均周轉率約4成5，開單率約4成，營收308萬餘元，配合第2階段實施，開單率將提高至6成，預估全年營收可突破千萬元，對挹注市庫不無小補。
擴大實施第2階段路邊停車收費範圍，包括卦山路、東民街、南郭路一段、旭光路、介壽北路、中興路、實踐路、自強路、自強南路、彰美路、忠誠路、天祥路、南校街
、博愛街、延平路、雲長路、埔西街等17條道路，
此外，並配合機關、學校、公園、停車場等公共設施的周邊道路，包括三民路、南校街、中正路二段、光復路、博愛街等路段，檢討增設路邊停車位。
彰化市長邱建富表示，擴大路邊收費範圍，挹注了市庫，但這並非主要考量，主要還在藉由擴大收費範圍，讓市民及外來遊客停車更方便，希望能再增加路邊停車格使用率，活絡地方商機。6月中旬起，先就第二階段之實施收費路段以夾單方式宣導，以利市民知悉，收費比照第一階段的方式。
邱建富說，將持續辦理成效評量，檢討商業區或部分停車周轉率低的地區是否調高費率，再來決定是否實施第3階段，包括大埔排水加蓋段、建國東路、林森路、新平路、崙平南路、中華西路、金馬路等路段，或甚至全彰化市都市計畫區域也都納入收費範圍。
(中時)
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