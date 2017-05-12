黃沐妍控粉絲多才合照 小小瑜：我真的沒有！
女星小小瑜（張芯瑜）近期淡出演藝圈，不過日前卻被黃沐妍（小豬）在節目上爆料，因自己粉絲團人數比較多，小小瑜就會跟她合照，接著脫口「可是以前都不會跟我打招呼」，對此，張芯瑜特別發聲明澄清，表示自己不會看粉絲團人數特別找人拍照，小小瑜還因此失眠，提到合照這件事，她強調「我真的沒有！」
小小瑜以歌手之姿出道，跨足戲劇、綜藝和電影圈，她在演藝圈的資歷與亮眼成績，讓黃沐妍一出道就把她為目標努力，不過小豬在節目上卻脫口說：「可能我粉絲團人比較多，（她）就會跟我合照，可是以前都不會跟我打招呼。」小小瑜隨即聯絡黃沐妍，儘管對方已向她道歉，並表示是節目效果，不過張芯瑜還是傷心流淚。
張芯瑜心情仍難以平復，甚至為此失眠，談到合照，小小瑜強調，她沒有因對方粉絲團人數高才決定跟誰拍照，表示這樣交朋友未免太累，她連是否有合照都沒有印象，不過小小瑜仍向自己喊話「要對待人好，因為或許這個好，還是有某一天會出現好事回到自己身上的」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。