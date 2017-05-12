黃沐妍控粉絲多才合照 小小瑜：我真的沒有！

黃沐妍控粉絲多才合照，小小瑜強調：「我真的沒有！」（圖／取材自小小瑜 張芯瑜、黃沐妍-小豬臉書）

女星小小瑜（張芯瑜）近期淡出演藝圈，不過日前卻被黃沐妍（小豬）在節目上爆料，因自己粉絲團人數比較多，小小瑜就會跟她合照，接著脫口「可是以前都不會跟我打招呼」，對此，張芯瑜特別發聲明澄清，表示自己不會看粉絲團人數特別找人拍照，小小瑜還因此失眠，提到合照這件事，她強調「我真的沒有！」

小小瑜以歌手之姿出道，跨足戲劇、綜藝和電影圈，她在演藝圈的資歷與亮眼成績，讓黃沐妍一出道就把她為目標努力，不過小豬在節目上卻脫口說：「可能我粉絲團人比較多，（她）就會跟我合照，可是以前都不會跟我打招呼。」小小瑜隨即聯絡黃沐妍，儘管對方已向她道歉，並表示是節目效果，不過張芯瑜還是傷心流淚。

張芯瑜心情仍難以平復，甚至為此失眠，談到合照，小小瑜強調，她沒有因對方粉絲團人數高才決定跟誰拍照，表示這樣交朋友未免太累，她連是否有合照都沒有印象，不過小小瑜仍向自己喊話「要對待人好，因為或許這個好，還是有某一天會出現好事回到自己身上的」。

(中時電子報)