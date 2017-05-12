太有安全感 消防車竟成麻雀家
消防車竟成麻雀的家？現值農田稻作的結穗期，農民為避免鳥禽、麻雀吃掉稻作而進行驅鳥，但卻苦了下營消防分隊的救災車輛，因麻雀通通跑到消防車的縫隙間築巢，有些巢穴甚至還有鳥蛋，造成消防分隊的困擾，消防員只好每天清理。
台南市消防局第二大隊下營消防分隊2005年搬遷至現址，位處農村，與稻田為鄰，有別台南其他消防分隊，原本應是相當愜意的位置，但每到農作物結穗期時，就讓消防隊員相當頭痛，因農民為不讓麻雀吃掉稻作所進行驅鳥，也讓麻雀轉往消防隊築巢。
下營消防分隊小隊長李衍慶表示，早期因分隊附近還有一些雞舍、鴨舍，麻雀築巢的情況較不嚴重，但近2年禽舍陸續搬移，也讓消防隊成為麻雀在農田覓食時，唯一繁衍築巢處，尤其現正逢稻作的結穗期，每天早上都可清出1、2桶垃圾桶的鳥巢雜草。
李衍慶無奈地說，麻雀不僅跑到消防車輛上築巢，連引擎蓋打開都能發現鳥巢的蹤跡，有些鳥巢內甚至已有3、4顆鳥蛋；有些消防隊會安裝鐵門防護，但礙於經費問題，目前無加裝鐵門的計畫，大家只能加強清理，在消防車上插旗驅趕，盡量與麻雀「敦親睦鄰」。
下營消防分隊長周奕任則表示，為維護農民的生計，無法阻擋農民趕鳥，但呼籲農民在使用衝天炮驅趕麻雀時，要選購有認可標示的爆竹，且務必注意燃放安全，避免造成雜草燃燒。
(中時)
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