萬安演習下周四登場 桃警籲：別拿手機拍照

萬安演習將於下周四、5月18日登場。(桃園市警局提供)

萬安演習將於下周四、5月18日登場，桃園市警局提醒，下午1時30分至2時將施放警報，並實施人車疏散、避難、燈火及交通管制，請市民配合引導，儘速完成緊急避難，切忌拿手機、相機猛拍，違者將依《民防法》第25條規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

警政署也將在13時30分發送簡訊給區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，14時也會通知演習結束，請民眾將手機訊息「區域廣播」設定開啟，且將「警示提醒」設定為1次，避免重複接收。

桃園市政府警察局呼籲，平時做好應變整備，才能將損害減至最低，希望市民配合萬安40號演習，培養憂患意識，做好平時全民防空整備。

一、疏散避難：

（一）在家庭及公共場所之人員應緊閉門窗、水電、瓦斯、熄滅煙火，立即進入防空避難處所避難。

（二）在機場、碼頭、車站之旅客及街道中之行人，應依避難指示，依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。

（三）在工作場所（如機關【構】、團體、公司、廠場）及在學校之人員，立即進入指定之防空避難位置避難。

（四）在郊外之人員，就近利用地形、地物避難。

二、交通管制：

（一）在市區停放之車輛，一律在原地不得發動。

（二）在幹道行駛之車輛，應即靠邊停放，或就近轉入非幹道停放，仍無法停靠者，則繼續向郊外行駛，不得阻塞道路通行。

（三）在非幹道上行駛之車輛，即向道路兩側疏散停放。

（四）在郊外之車輛，不得進入市區，乘客就近疏散避難。

（五）高鐵及臺鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

（六）演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

（七）國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，惟下機旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導實施疏散避難。

(中時)