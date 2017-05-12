MLB》紅襪「老爹」出書 痛批瓦倫泰自負傲慢
紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz ) 高掛戰袍出版自傳，內容對前教頭瓦倫泰(Bobby Valentine)的不滿毫無避諱，以傲慢、無禮、不理性等強烈用詞痛批瓦倫泰的執教無方。
瓦倫泰在2012年執掌紅襪兵符，不過當年讓紅襪寫下負多於勝的69勝93負戰績後就被拔掉職務，歐提茲將該季形容為生涯最慘一季。歐提茲在《老爹，我的故事》(My Story by David Ortiz with Michael Holley)中提到，悲劇自瓦倫泰接下總教頭的春訓就開始。
「老爹」回憶，自春訓就隱約有預感，「我們會有非常可怕的一年。」歐提茲的預感也成真，「他總想證明自己有多聰明，想將日本執教的方式套用在我們身上。但他總活在自己的泡泡中，但我只想把他拉出來，對他說F*** You。」
歐提茲認為瓦倫泰做了太多無意義的改變，甚至所有球員練習擊滾地球，「紅襪找我來不是要我打滾地球，而是要我把球轟上月球。」並透露不只他，所有球員都等不及瓦倫泰走人，「即便瓦倫泰如此自負，我曾試圖希望拿下勝利，但現實證明，是我太樂觀。」
瓦倫泰曾在1996年至2002年執掌大都會隊兵符，並在2000年捧起世界大賽冠軍，對於「老爹」的批評，他回應，「我希望他能在開季前3星期告訴我，而非見面就擁抱。無論如何，祝福他的書大賣，希望我有促進銷售量。」
(中時電子報)
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