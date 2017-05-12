法律系大學生沒法學常識？出借帳戶遭移送

法律系大學生，法學常識如此不足？盧姓法律系大學生借帳戶給友人，還不解自己帳戶為什麼被列警示戶而報警，警方一查才知道已有4筆網路購物贓款匯入他的帳戶，他雖稱不知情，仍被認定是詐欺幫助犯函送偵辦。

盧姓大學生日前到三分局勤工所報案，稱他被通知帳戶成為警示戶，讓他很疑惑；警方追查發現，盧男把帳戶借給楊姓友人，該帳戶已出現4筆不明匯入款，錢馬上又被領出，明顯為網路詐騙案。

共有4名遭詐騙的民眾，在網路上購物後，按指示匯款進盧男帳戶遭詐騙，警方進一步調閱提款時監視器畫面，拍到23歲楊姓男子提款畫面，通知他到案說明。

楊嫌到案供稱因缺錢花用，向盧男借用帳戶，再於網路發布拍賣訊息，引誘民眾購物上當，對方匯款後立即提領花月，但無實物給被害人；盧男雖稱不知情，但仍被依幫助犯函送偵辦，他大呼倒楣。

(中時)