手掌遭壓鑄機壓爛 韓籍工人截肢
台中神岡一名29歲韓籍工人上午操作機械不慎，左手掌遭沖床壓鑄機的模具壓住，消防局獲報，緊急將男子救出，傷者生命徵象穩定，但左手掌已遭機械壓爛，經送醫急救，緊急進行左手掌截肢手術，目前仍在開刀房手術中。
消防局指揮中心11時許接獲神岡一家工廠報案，指稱廠內一名男員工左手掌卡在機械模具中，神岡分隊出動6名人力前往救護，立即以油壓撐開器將機台模具外的機械拆開，但因內部模具鎖得很緊，同步請求西屯特搜分隊支援。
西屯特搜分隊到場協助，於12時30分將模具拆開，傷者順利脫困，經清洗傷口、包紮止血，送往梧棲童綜合醫院救治。院方表示，傷者為29歲洪姓韓籍男子，到院時左手掌血肉模糊，醫療團隊評估有截肢必要，立即送進開刀房，進行左手掌截肢手術，目前仍在開刀中。
(中時)
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