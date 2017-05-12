世大運提供人民幣兌換 柯文哲：個人選手仍會來

台北世大運將於8月19日登場，賽會期間將提供金融及7大類保險服務，屆時會有美金、歐元、日幣、港幣與人民幣兌換服務。但中國隊缺席世大運團體賽，人民幣兌換服務是否還有必要？台北市長柯文哲今日表示，「他們還是有很多個人選手要來，代表團滿龐大的」。（鄧博仁攝）

臺北世界大學運動會官方贊助夥伴富邦金控記者會開場表演。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲今(12)日上午出席台北世界大學運動會官方贊助夥伴富邦金控記者會，他再次感謝國內企業的熱情贊助，據統計，世大運已經募得超過新臺幣13億元的物質資助，目的就是讓國內企業的產品透過世大運讓世界看見。柯文哲說，隨著世大運舉行已進入倒數百天，團隊會繼續努力準備。台北世大運將於8月19日登場，賽會期間將提供金融及7大類保險服務，屆時會有美金、歐元、日幣、港幣與人民幣兌換服務。但中國隊缺席世大運團體賽，人民幣兌換服務是否還有必要？台北市長柯文哲今日表示，「他們還是有很多個人選手要來，代表團滿龐大的」。

(中時)