樹林區3.5頓貨車撞機車 騎士吐血卡車底

新北市樹林區今（12）日下午2時21分許一輛3.5頓貨車在三俊街229巷交叉路口，因不明原因與20餘歲的男性騎士對撞，男子當場卡車底且口滲血，目前已送往亞東醫院急救。（吳堂靖翻攝）

新北市樹林區今（12）日下午2時21分許一輛3.5頓貨車在三俊街229巷交叉路口，因不明原因，直直撞向一名年約20餘歲的男性機車騎士，騎士當場卡進貨車下，動彈不得且口角滲血，看到的民眾趕緊合力抬起小貨車，緊急報警。目前騎士已脫困，頭部有撕裂傷，已送往亞東醫院急救。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

(中時)