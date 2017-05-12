發現台灣驚嘆號》不當郵差背起行囊 30萬元環遊世界！
「我跟媽媽說，我辭了郵差工作，訂好機票，決定去環遊世界；媽媽聽了，立刻給我一巴掌！」很多人都跟31歲的林文翔一樣，懷抱著環遊世界夢想，但林文翔比你我，多了一份勇敢追夢的決心。
高中畢業沒再升學，林文翔考上郵局當郵差送信，媽媽想，兒子當公務員還不錯，一輩子安安穩穩，但林文翔可不這麼想。一本國家地理雜誌，挑起他內心深處，環遊世界的念頭。環遊世界.環遊世界. 環遊世界，他每天不只念三遍，終於 2010年5月2日背起了行囊跨出去，這一走，就離開台灣整整七年…
「你只要自己來，這個世界就像自助餐吃到飽，世界就擺在那裡，你就是自己來就好。」走出台灣的框架，林文翔後悔了，他後悔，為何不早點就開始環遊世界！在巴西跟阿根廷交界，他目睹大到離譜的伊瓜蘇瀑布，還有一定會出現的彩虹。在亞馬遜河，他定點投擲食物，和大蟒蛇.鱷魚，親身接觸。只有台幣30萬的預算，他跳進垃圾箱找食物吃，遇到陌生人，苦苦哀求搭便車及住宿，就算成功率只有１%，他都認為這是旅行的經歷，也是人生難忘的回憶。
林文翔說，在追夢的時候，會有非常多的反對，你還是做你自己，因為，這個人生是你的。林文翔的環遊世界夢想，未完待續…
立志成為世界第一 「溜」到無可取代 ！
中視《發現台灣驚嘆號》帶您聽年輕人說故事。26歲的楊元慶，憑著對玩溜溜球的堅持，打破世界紀錄，成為台灣之光。「曾經有人問我，為什麼會這麼堅持，我覺得小時候，看了很多熱血的漫畫看，那些故事的主角都告訴我，堅持到最後一刻，就可以反敗為勝。」
楊元慶出身書香世家，爸爸是國中校長，媽媽是書法老師。從小，家人的期望，要他長大後當醫生律師。但楊元慶國小時，看到同學哥哥玩溜溜球，當下愛上溜溜球。國中時只要下課，楊元慶就是在玩溜溜球，愈玩愈有興趣，14歲陸續參加溜溜球大賽，之後便許下，要成為世界第一的願望！
練溜溜球很花時間，常常一個招式得練上三個月，練到腰痠背痛，手也經常
被線割到流血。「有一次沒有檢查好繩子，溜溜球就這樣飛出去，K中一個爸爸的頭，但那時候我最感動的是，我抬起頭來，看到現場的觀眾，都留在原地。
有失誤的時候，我都會問小朋友說，失敗了怎麼辦，答案是再來一次就好了。」
之前拿到台灣溜溜球冠軍，楊元慶本以為人生會因而改變，但結果沒有，被潑冷水的感覺，愈來愈嚴重。縱使親友不看好，楊元慶仍堅持自己的選擇，他覺得，是因為溜溜球，他才會被別人看見，也感謝自己，當初沒放棄，成為世界一的夢想…
中視新聞台《發現台灣驚嘆號》
５月14日 (日) 晚間８點 首播
5月15日 (一) 上午11點 重播
5月20日 (六) 下午5點 重播
(中時電子報)
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