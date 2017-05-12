搶頭香！台企銀大樓成北市重慶南路首件都更

配合政府積極推動都市更新政策，台企銀與台灣金聯完成簽署都市更新案合作意向書，以台企銀台北市重慶南路行舍為基礎，整合北側鄰地延伸的8塊地號，納入自行劃定更新單元，如順利完成，將成為舊大樓林立的重慶南路首件都更案，更是第一宗泛公股都更案。

台金聯表示，這宗都更案，規畫的整體基地面積共2,042平方公尺或617.71坪，初步徵詢台企銀之外的所有權人，約有8成表達辦理都更的意願，後續透過雙方簽署合作意向書，將由台金聯進行所有權人意見整合工作，期在最短期時間內達成目標。

台企銀董事長朱潤逢強調，為提升銀行資產使用效益，及配合政府推動老舊行舍都更，透過參與都市更新活化資產。藉由容積獎勵措施，提高更新後不動產利益，達到資產使用最大化效益，可大幅提升行舍基地利用價值以提高資產使用效率，並將依都市更新相關法令規範，篩選銀行行舍可參與都更標的。

本次透過台金聯協助辦理產權整合，藉助其不動產開發整合專業，逐步落實力挺政府都市更新政策，必能在推動行舍參與都市更新，再交出一張亮眼的成績單。

台金聯代理董事長林盛茂指出，推動都市更新及老舊房屋重建，提升國人居住品質，並結合都市更新產業，創造經濟產值與推升內需經濟動能，是政府當前重要政策。公股行庫擁有許多位於各地精華區的老舊行舍，亟待辦理都市更新，進行都市再造，創造土地價值，藉以帶動區域繁榮。

辦理都市更新是一項與時間賽跑的工作，需要投入相當多的時間在意見溝通及整合上，未來規劃在劃定的都市更新單元基地上，興建一棟商業大樓，讓已47年的老舊建物獲得「重生」機會，既可提升土地使用強度也可增加房地產價值，並活絡產業商機，達到多贏的局面。

(工商)