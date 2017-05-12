容積代金爭議 公保地自救會在北市府前抗議

公保地受害地主自救會今到市政府抗議，一度發生衝突（柯伶穎攝）

公保地受害地主自救會今到市政府抗議，一度發生衝突（柯伶穎攝）

北市「容積代金」制度預計今年7月上路，實施後，收購公設保留地將改採標購制，還設定底價不得超過土地公告現值15%，無法和建商自由交易也壓低價格，引發公設保留地主反彈。公保地受害地主自救會今100多名民眾在台北市政府前抗議，一度欲衝進市府，場面火爆。

自救會說，台北市長柯文哲失言冒出「誘姦與強暴說」，引發各界關注，柯不知悔改將錯就錯，要求柯市府履行承諾廢止容積代金制錯誤政策。

公保地主認為，若北市府用公告現值15%徵收人民土地，形同土地被打了1.5折，還只能等待市府徵收，百名地主高舉標語，批評容積代金政策，形容此政策是「市府賺暴利」、「市府小金庫」，並現場播放柯選前也曾表示此制度很奇怪的錄音片段。

自救會原表示，今天下午2點將與市長會面，不過北市府發言人劉奕霆否認。由都發局副局長張剛維出面接受陳情書，但僅表示制度仍朝代金方向進行，使否依照公告現值15%會再研議；自救會不接受此說法，最後派出代表與都發局閉門討論。

(中時)