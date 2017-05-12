洪秀柱：講到「統」字 我們就一定是被統那方？
力拼連任的國民黨主席洪秀柱12日中午到土城區中華新城走訪眷村，暢談參選訴求，洪秀柱認為「如果說被統，我們不高興；我們統別人，我們沒有辦法；那麼如何找出一條路來？這要講清楚。不要聽到『統』字，就是等於被統；這是錯誤的。」
洪秀柱表示期望大家能了解自己的身份，我們國家的認同與身份的認同，這些年來造成很多困擾，身為藍營中的人，遵守中華民國憲法，既然遵守憲法，也是台灣人，更是中國人。
洪秀柱說，中華民國國民當然是中國人，不解為何把「中國」兩個字送給對岸？這是這些年來我們發生這樣心理障礙，是非常不好的事情，不要談到「統」字，就害怕。
(中時)
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