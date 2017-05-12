小龍女任性像媽 吳綺莉傷透心驚覺諷刺
香港武打明星成龍當年與吳綺莉鬧婚外情，生下「小龍女」吳卓林，獨立扛起當媽責任的吳綺莉，近年來隨著女兒到了青春期，母女倆頻頻被爆失和，日前吳卓林更將母告上警局，又傳疑似自殘住院，想到這陣子來的種種紛擾，吳綺莉昨(11日)深夜有感而發在臉書說：「睡不著，想回自己的十七歲，其實也是任性的。」
吳綺莉與吳卓林母女心結難解，本月初，吳綺莉在臉書分享自己18歲時的照片，透露經歷多次上警局、醫院後，她真的受傷了，「真的接受不了，她（吳卓林）真的傷害到我，對著她原來我一點也不強，學習。」
如今吳卓林選擇與母親分居，吳綺莉只能在家中等待女兒自己想通，昨晚她回想自己17歲時也跟女兒一樣任性，諷刺驚覺歷史重演，語氣中流露出許多無奈、哀怨，讓人十分心疼。
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(中時電子報)
關鍵字：吳綺莉
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