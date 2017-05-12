毒咖啡包印QR code 掃描出現電音助興

板橋警方查獲大量毒咖啡包。（王揚傑翻攝）

毒咖啡包印上QR code，掃描即出現電音影片。（王揚傑翻攝）

警方破獲李嫌等4人共組的販毒集團。（王揚傑攝）

新北市警板橋分局板橋派出所員警追查販毒集團，昨（11）日下午接獲線報集團成員於館前西路某旅館內進行交易，員警立即前往查緝，當場查獲均為23歲的李姓、周姓、侯姓及楊姓男子，查扣約1公斤的毒咖啡包121包及販毒所得1萬8000元。

警方發現毒咖啡包上印有QR code，經手機掃描則出現一段電音影音，研判是毒販為招攬生意特別設計的噱頭。

警方調查，李姓男子數日前先在板橋某旅社租屋，做為販毒據點，然後向上游進貨大量「小小兵」及「金惡魔」毒咖啡包，再召集周姓、侯姓、楊姓男子共同販毒，透過通訊軟體招攬生意，短短幾天即獲利達數萬元，販毒所得用來還債及吃喝玩樂。

警方表示，員警登門查緝時，當時4人正在房內拉K，為避免味道傳出，特地用毛巾塞住門縫。員警自天花板夾層起出大量毒咖啡包，另查扣電子磅秤及販毒所得。

偵訊後，警方將李嫌等4人依毒品危害防制條例移送偵辦。

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(中時)