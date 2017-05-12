記憶力嚴重衰退 嗅溝腦膜瘤作祟
住在草屯的59歲廖姓婦人2年前開始記憶力嚴重衰退且脾氣變暴躁，近年來更2度無意識騎機車上國道，日前就醫檢查才知是腦部一顆7公分大腫瘤作祟，幸經醫療團隊長達12小時的馬拉松手術，終於幫她恢復健康，並於母親節前出院，其子女直呼「真是最好的母親節禮物」。
廖婦的女兒說，媽媽是典型台灣刻苦耐勞、溫柔婉約的女性，尤其，她記憶力極佳，堪稱家裡的電話簿，但2年前開始，媽媽出現疑似失智症的手抖、偏頭痛等症狀，不但忘東忘西，脾氣也變得暴躁，甚至把機車騎上國道，還把姊姊誤認為嫂嫂，行為異常、宛如中邪。
廖家人驚覺事態嚴重，急忙帶廖婦就醫。亞大醫院院長、台灣顱底外科醫學會理事長許永信表示，經核磁共振檢查，發現廖婦腦中長了顆如青森蘋果般大的「嗅溝腦膜瘤」，該腫瘤幾乎占了一半上顱窩空間，因壓迫意識中樞，才導致她人格特質改變、短期記憶喪失，若不處理，1、2年內恐危及生命。
經醫療團隊為廖婦進行長達12小時的顱底手術，順利取出腫瘤，術後恢復良好，今天院方提前為她慶祝母親節。許永信說，顱底腫瘤位於頭顱深部，且被許多腦部組織、神經、血管包圍，需先在額部鑽孔，取下眼眶骨，再將腫瘤與神經剝離後摘除，並釘回眼眶骨，需要經驗豐富的神外團隊協力合作完成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。