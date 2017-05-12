記憶力嚴重衰退 嗅溝腦膜瘤作祟

亞大醫院醫療團隊今天提前為廖媽媽（前右）慶祝母親節。（林欣儀攝）

亞大醫院院長許永信(左)替廖姓患者加油打氣，並恭賀她母親節前順利出院。(林欣儀攝)

住在草屯的59歲廖姓婦人2年前開始記憶力嚴重衰退且脾氣變暴躁，近年來更2度無意識騎機車上國道，日前就醫檢查才知是腦部一顆7公分大腫瘤作祟，幸經醫療團隊長達12小時的馬拉松手術，終於幫她恢復健康，並於母親節前出院，其子女直呼「真是最好的母親節禮物」。

廖婦的女兒說，媽媽是典型台灣刻苦耐勞、溫柔婉約的女性，尤其，她記憶力極佳，堪稱家裡的電話簿，但2年前開始，媽媽出現疑似失智症的手抖、偏頭痛等症狀，不但忘東忘西，脾氣也變得暴躁，甚至把機車騎上國道，還把姊姊誤認為嫂嫂，行為異常、宛如中邪。

廖家人驚覺事態嚴重，急忙帶廖婦就醫。亞大醫院院長、台灣顱底外科醫學會理事長許永信表示，經核磁共振檢查，發現廖婦腦中長了顆如青森蘋果般大的「嗅溝腦膜瘤」，該腫瘤幾乎占了一半上顱窩空間，因壓迫意識中樞，才導致她人格特質改變、短期記憶喪失，若不處理，1、2年內恐危及生命。

經醫療團隊為廖婦進行長達12小時的顱底手術，順利取出腫瘤，術後恢復良好，今天院方提前為她慶祝母親節。許永信說，顱底腫瘤位於頭顱深部，且被許多腦部組織、神經、血管包圍，需先在額部鑽孔，取下眼眶骨，再將腫瘤與神經剝離後摘除，並釘回眼眶骨，需要經驗豐富的神外團隊協力合作完成。

(中時)