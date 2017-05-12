蔡朱首度同台 朱立倫「小聲」爭取前瞻

蔡英文總統上任近1年，今日出席國際護師節聯合慶祝大會，首度與新北市長朱立倫同台。朱立倫表示，有跟蔡提及，盼前瞻計畫能重新考量。朱也妙用昨日蔡提及「不用大聲講」一事，表示「我盡量小聲講，她就笑笑的回答嘛」，意指蔡英文笑而不答。他也送給執政將滿周年的蔡英文建議，要她「敞開心胸、不分黨派」。

蔡英文、朱立倫今日雖是蔡英文就任總統以來首度同台，但除進、離場寒暄外，並無特別互動，座位中間隔著中華民國護理師公會全國聯合會理事長高靖秋及衛福部長陳時中2人。

朱立倫說，他今日以地主身分歡迎蔡英文來到新北市除禮貌寒暄外，也提及希望前瞻計畫能夠重新考量。他說，雖然沒當面跟蔡講，但他認為，是兩套標準，施政應該事沒有黨派之別，要敞開心胸，「不能面對新北市是關起門來、最嚴格，面對執政黨縣市就是敞開大門，不考慮環評、財務可行性」。

朱立倫提及，他也跟蔡英文提及，行政院目前規畫的不具有財務及環評可行性評估，可能要重新考量。至於總統怎麼回應，朱則說，他「盡量小聲點講，（蔡英文）就是笑笑的回答嘛」。媒體再追問是否回應，朱仍強調，他是小聲講，「希望她能聽到」。

至於蔡英文即將任滿總統1年，朱立倫是否有什麼建議，他則說，要「敞開心胸、不分黨派」。

(中時)