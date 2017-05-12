警局變樂園 BABY BOSS瘋這個
為了讓法治教育向下紮根，台中太平警分局變成BABY BOSS樂園，重金製作幼童警服、迷你重機，讓幼兒園學童到警局體驗一日警察生活，12日太平區小博士幼兒園20名小朋友，在師長陪同下到太平分局當起小小警察，騎重機出巡還執勤做交通指揮，讓家長直讚更誇讚活動拉近民眾與警察的距離。
太平警分局今（12）日在分局禮堂舉辦「小小警察交通宣導」體驗營，由太平區小博士幼兒園老師及家長帶領近20位小朋友參加，讓他們瞭解警察工作不只有抓壞人，還負責交通疏導及車禍處理等業務。
這場交通體驗營活動中，太平警方還特制「迷你版」警察制服、迷你重機車、指安全帽、指揮棒，甚至鋪設模擬道路，除讓小朋友可以騎乘重機車外，也可認識交通號誌、標線。
這項活動設計3項關卡，包括「小小警察紮根計畫」，讓小朋友們換上迷你警察制服，駕駛小警車道路情境體驗，教導帽扣正確使用方式及交通號誌認識，宣導交通安全重要性。
第二階段為「小小警察指揮交通有模有樣」，由示範人員向學童解說交通指揮手勢，並用哨音帶動指揮動作，並瞭解其意義，進而遵守交通規則；第三階段為「醉不上道，酒測器操作」，在員警協助下，讓學童瞭解酒測器使用方式，藉以宣導酒駕的潛在危險性及警方打擊危險駕駛之決心。
太平警方表示，這項體驗營活動希望能增進警察與民眾互動，也從小培養兒童交通安全的觀念，也對警察工作有更深的了解，開放學校團體申請。
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(中時)
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