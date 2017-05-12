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台灣第一台3D列印InMoov機器人 斗南國小產出

中時
／雲林報導
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
台灣第一台 3D列印的 InMoov機器人，可以用英語交談（周麗蘭攝）
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
斗南國小列印出的 InMoov機器人，創造者是蔡健譚老師（右）。（周麗蘭攝）
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
InMoov機器人的背部（周麗蘭攝）
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
斗南國小的斗南創客下一步是2018年上火星，蔡健譚已經列印出火箭（周麗蘭攝）
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
3D列印的 大小火箭模型（周麗蘭攝）
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
3D列印的好奇號（周麗蘭攝）
台灣第一台 3D列印 InMoov機器人　斗南國小產出
3D列印的太空人（周麗蘭攝）

2013年國一個叫朗葛文的雕塑家花了800美元，自創一台真人大小的機器人，取名「InMoov」，過程只用了一台3D列印機、電路板，它也是全球第一個開方程式碼（open source）的機器人，讓全球有興趣的人下載自創，斗南國小老師蔡健譚印出了台灣第一台InMoov機器人。

InMoov的出現意味人們可以製造出任何喜歡的東西。

斗南國小2014年起規劃創客課程，2015年起校方自籌款項陸續添購電腦、4部3D印表機，在校園內成立「斗南創客」，在蔡健譚老師指導下，讓小六學生實踐「從想到做」的創客精神。

InMoov是首部用3D列印技術製造的機器人，從外觀到內部構造全是3D印表機列印出，到2015年為止InMoov還未全身打造完成，當時還缺腳，但已具有舉手等肢體功能，及可英語發音對談。

斗南創客在2015年11月開始列印組裝InMoov，花兩個月列印零件，組裝又花了半年，工作瑣碎到差點功虧一簣，最終完成了，成為台灣第一台 InMoov機器人，縮時攝影公布於Youtube。

蔡健譚表示，InMoov機器人組裝過程要掌握基本3D列印技術、程式控制、克服組裝困難，未來將繼續跟著全球進度，製造它的雙腳。

斗南創客並未停止腳步，目標是「2018上火星」，用3D列印火箭、星際運輸艦、測地線拱頂、好奇號探測車，加上虛擬實境的VR！

蔡健譚表示，未來世界快速變遷已超越教育工作者想像，孩子需要具備更多跨領域的學習，融合科學與人文，才能協助孩子做好未來的準備。

(中時)

關鍵字：InMoov機器人斗南創客3D印表機斗南國小
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