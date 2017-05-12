台灣第一台3D列印InMoov機器人 斗南國小產出

台灣第一台 3D列印的 InMoov機器人，可以用英語交談（周麗蘭攝）

斗南國小列印出的 InMoov機器人，創造者是蔡健譚老師（右）。（周麗蘭攝）

InMoov機器人的背部（周麗蘭攝）

斗南國小的斗南創客下一步是2018年上火星，蔡健譚已經列印出火箭（周麗蘭攝）

3D列印的 大小火箭模型（周麗蘭攝）

3D列印的好奇號（周麗蘭攝）

3D列印的太空人（周麗蘭攝）

2013年國一個叫朗葛文的雕塑家花了800美元，自創一台真人大小的機器人，取名「InMoov」，過程只用了一台3D列印機、電路板，它也是全球第一個開方程式碼（open source）的機器人，讓全球有興趣的人下載自創，斗南國小老師蔡健譚印出了台灣第一台InMoov機器人。

InMoov的出現意味人們可以製造出任何喜歡的東西。

斗南國小2014年起規劃創客課程，2015年起校方自籌款項陸續添購電腦、4部3D印表機，在校園內成立「斗南創客」，在蔡健譚老師指導下，讓小六學生實踐「從想到做」的創客精神。

InMoov是首部用3D列印技術製造的機器人，從外觀到內部構造全是3D印表機列印出，到2015年為止InMoov還未全身打造完成，當時還缺腳，但已具有舉手等肢體功能，及可英語發音對談。

斗南創客在2015年11月開始列印組裝InMoov，花兩個月列印零件，組裝又花了半年，工作瑣碎到差點功虧一簣，最終完成了，成為台灣第一台 InMoov機器人，縮時攝影公布於Youtube。

蔡健譚表示，InMoov機器人組裝過程要掌握基本3D列印技術、程式控制、克服組裝困難，未來將繼續跟著全球進度，製造它的雙腳。

斗南創客並未停止腳步，目標是「2018上火星」，用3D列印火箭、星際運輸艦、測地線拱頂、好奇號探測車，加上虛擬實境的VR！

蔡健譚表示，未來世界快速變遷已超越教育工作者想像，孩子需要具備更多跨領域的學習，融合科學與人文，才能協助孩子做好未來的準備。

(中時)