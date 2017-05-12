秀愛獻媽咪！彰化秀傳徵感謝媽媽的告別
秀愛獻媽咪！彰化秀傳紀念醫院在母親節前夕，舉辦感恩母親活動，除了音樂表演、子女也對親愛的媽媽說出心裡感恩的話，蔡先生也說出了為了媽媽照護不遠遊，放棄了大好事業也不遺憾。
彰化秀傳紀念醫院院長李佩淵說，百善孝為先，這是為人子女基本功課，母親節到了，今天也適逢護師節，母親為子女操勞，護理師用心照顧病人，這都是令人感動的日子。
秀傳醫院徵選民眾寫出對媽媽感謝的一段話，故事性40％、主題性30％、文筆30％，共計100分。評選出前10名，除贈送精美禮品，並邀請得獎者到現場分享，感動人心。並安排視障按摩，為疲累母親舒舒筋骨，吸引許多母親來體驗，享受暫時的放鬆。
48歲蔡先生分享對母親的愛，他說，早年到大陸經商，事業愈做愈大，近幾年眼看洗腎已23年母親病況不樂觀，6年前毅然回到母親的身邊，母親一個禮拜要洗腎3次，一次4小時，他都會在旁邊等，因為媽媽說沒看到他不安心。
蔡先生說，媽媽有嚴重憂鬱症，晚上常哭鬧，外籍看護實在駕馭不住，都要和外勞輪班照顧，只要媽媽平靜、心情好，就感到安心。他說，孝順是做人基本，如果連最基本的都做不好，還能做出什麼大事？不想要留下子欲養而親不待的遺憾，他不遠遊，放棄了事業也不遺憾。
(中時)
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