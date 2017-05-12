歡慶母親節 板橋果菜批發市場10元蔬果特賣

陪媽媽逛市場，打卡送好禮！歡慶母親節，板橋果菜批發市場推出10元蔬果特賣活動。（主辦單位提供）

新北板橋果菜批發市場已於5/7正式熱鬧開幕，本週就是溫馨的母親節，板橋果菜批發市場加碼推出更多好康，將於5月13日、14日除了持續推出10元蔬果促銷活動之外，更舉辦「打卡送限量好禮」活動，現場帶著媽媽一起打卡並合影上傳臉書，就可獲得活動紀念品和母親節限量好禮，邀請民眾一起帶著媽媽共襄盛舉，周末作伙逛市場。

板橋果菜批發市場環境規劃乾淨明亮，跳脫以往批發市場灰暗髒亂的形象，更有四大首創，採用無現金電子交易保障農民與承銷人雙方，第一座採用綠建築的智慧設計，導入電動運輸車及太陽能發電，設置有機拍賣、農產直販所與安心專區市場，成為安全蔬果的供應平台。

開幕活動一直持續到5/28(日)每週六日都有假日市集和精彩街頭藝人演出，週週10元蔬果促銷活動和打卡好禮要送給大家，歡迎民眾一起來同樂和採購新鮮蔬果。

(中時電子報)