視野更開闊！中研院與醫大合開「人文講座」

「人文把我的生活變有趣了！」陽明大學與中研院合開通是課程「中研院人文講座」，內容涵蓋經濟、歷史、科技、藝術、哲學與倫理等6大領域，由研究員和院士授課，醫學領域的學生認為，這堂課打破了過去科學和人文之間的明顯界限，台北醫學大學和國防醫學院也將在今年9月加入人文講座。

「中研院人文講座」自2014年開辦至今，共延攬40位研究員與3名院士，負責籌辦人文講座的中研院文哲所研究員彭小妍表示，「人文講座」仿效美國哈佛、長春藤等一流大學的通識課程，以小班制為主，不僅可拉近教學者與學生的距離，也提供知識激盪的平台，鼓勵學生走出舒適圈，學習自我表達、與他人溝通。

陽明人文與社會科學院長鄭凱元說，陽明大學的學生有深厚的科學思維，但他期待學生不只具備醫學專業，更能將人文帶進醫療領域，以一個溫暖且能體恤他人的心貢獻社會。

「人文素養就是培養我們欣賞別人專業的涵養！」至今已修過10門人文課程的醫工系三年級學生王政憲認為，每一堂討論課都是透過不同的色片去審視周圍的世界，帶給他更為寬闊的視野，也越感到自己的渺小，但這樣想法卻也成為驅動我不斷嘗試、探索的動力。

醫放系三年級的林函儀分享說，以前她非常理性，覺得科學與人文之間就是有一條明顯的分界，但是透過實驗室美學的課程，對於科學之美有了另外一種想像，就連在閱讀生硬原文書的同時，都能從欣賞圖片時得到充電。

(中時)