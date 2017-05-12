書店對高中女襲胸 狼因思覺失調症獲緩刑
彰化縣29歲詹姓男子去年暑假在書店裡對高二女生襲胸，當場遭活逮，事後竟還辯「沒摸到，只是指甲碰到」。彰化地院法官審理後，依違反《性騷擾防治法》，判處詹男拘役20日，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束並須參加2場法治教育。
去年8月7日晚間6點50分，一名高二女學生跟著父母一起在員林市墊腳石圖書廣場內翻閱書籍，站在一旁的詹男竟突然靠近，伸出狼爪摸向她胸部，嚇得花容失色的她趕緊奔向在附近父母求援，父母立刻找店員報警逮人。
詹男否認徒手觸摸女高中生胸部，到警局應訊時坦承「有稍微用到」。法院審理期間，詹男出庭時反又辯稱「只有指甲碰到」。法官認為被害女學生與詹男素不相識，無構陷理由，且遭襲胸並非光彩或值得宣揚之事，其證述具有高度可信度。
法官審酌，詹男精神鑑定報告指出，被告犯案時可能處於思覺失調症，因此依法減輕其刑，不過也附加但書，若判刑後詹男未履行負擔且情節重大，仍可依檢方聲請撤銷緩刑宣告。
高中小女生勇敢揭發性騷擾行為，也深獲法官深表嘉許；判決指女學生為杜絕類似事件重演，堅強站出來面對、且勇敢提告，盼經過此事件，她能拋下所有不愉快回憶，重拾過去單純生活、找回曾經快樂的笑容。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。