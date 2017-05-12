書店對高中女襲胸 狼因思覺失調症獲緩刑

彰化縣29歲詹姓男子去年暑假在書店裡對高二女生襲胸，當場遭活逮，事後竟還辯「沒摸到，只是指甲碰到」。彰化地院法官審理後，依違反《性騷擾防治法》，判處詹男拘役20日，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束並須參加2場法治教育。

去年8月7日晚間6點50分，一名高二女學生跟著父母一起在員林市墊腳石圖書廣場內翻閱書籍，站在一旁的詹男竟突然靠近，伸出狼爪摸向她胸部，嚇得花容失色的她趕緊奔向在附近父母求援，父母立刻找店員報警逮人。

詹男否認徒手觸摸女高中生胸部，到警局應訊時坦承「有稍微用到」。法院審理期間，詹男出庭時反又辯稱「只有指甲碰到」。法官認為被害女學生與詹男素不相識，無構陷理由，且遭襲胸並非光彩或值得宣揚之事，其證述具有高度可信度。

法官審酌，詹男精神鑑定報告指出，被告犯案時可能處於思覺失調症，因此依法減輕其刑，不過也附加但書，若判刑後詹男未履行負擔且情節重大，仍可依檢方聲請撤銷緩刑宣告。

高中小女生勇敢揭發性騷擾行為，也深獲法官深表嘉許；判決指女學生為杜絕類似事件重演，堅強站出來面對、且勇敢提告，盼經過此事件，她能拋下所有不愉快回憶，重拾過去單純生活、找回曾經快樂的笑容。

(中時)