重振男人雄風 除了鋅 也要補充這個
說到男性雄風，大家都會想到要吃生蠔牡蠣，鋅含量高的海鮮，但是生蠔牡蠣的鋅含量卻不是第一名，反而是海藻類洋菜的鋅含量超高！男性想增強體力、生育力，可要多吃洋菜，並補充葉酸。
依據華人健康網，曾建凱藥師表示，想要皮膚健康、生長發展順利及男性生育能力，鋅都佔有不可或缺的角色，鋅，是體內重要的微量原素，男性若長期不攝取鋅，恐造成生育障礙，適度的補充鋅，能改善不孕，提高生育能力。
依據衛生福利部食品營養成分資料庫，100克的牡蠣干，鋅含量有31.1毫克；而100克生蠔的鋅含量還低於同樣100克的豬前腳、火雞肉及米胚芽，僅含有15.48毫克；然而100克的海藻類洋菜，鋅含量高達59.792毫克，位居之冠。
除了鋅之外，體內的葉酸不足也會影響生育力，因此男性平時可以多攝取海藻類洋菜及富含葉酸的蘑菇、綠藻、波菜、蘆筍及豆類製品。
但若是攝取過量的鋅，恐會增強不成，反影響生育力，甚至慢性中毒；衛生福利部國人膳食營養素參考攝取量建議，男性每日的鋅攝取量，約是15~35毫克，大約是12顆不帶殼小牡蠣的鋅含量。
適時補充鋅，也可以預防攝護腺肥大疾病，而鋅與葉酸，對於男性生育力有加乘作用，若患有攝護腺相關疾病的男性，有解尿困難、夜尿頻繁或尿失禁等情狀發生，應盡速就醫，以免耽誤病情。
(中時電子報)
關鍵字：生殖
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