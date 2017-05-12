梅山金針花花況不佳 目前開不到1成

梅山橫山屏的金針花目前開不到1成。 (高錦如攝)

梅山橫山屏的金針花目前開不到1成。 (高錦如攝)

位於台3線267公里旁的嘉義縣梅山鄉玉虛宮提供閒置廟地打造橫山屏後花園，廣達2.2公頃的高低小丘植滿金針花，5月為開花期，但今年受到氣候影響，目前花開不到1成，廟方預估5月20日才會綻放。

玉虛宮總幹事張慧鴻說，因金針花在傳統典故中遊子為紓解母親思念孩子之苦所種，而有「母親花」之稱，往年5月中旬母親節，不少全家大小都會帶來散步。她說，每到這時，應是黃澄澄一片，為金針花盛開期，但至今仍開不到一成，零星散散，預估盛開期在5月20日，且花況可能不佳。

「好像沒有什麼金針花耶。」現場不少遊客特地前來，並失落地望著稀疏的金針花說，從新北市板橋到嘉義賞花的陳姓遊客無奈地說，原想拍金針花海，準備好秒殺底片，沒想到園區還沒盛開，僅零星幾朵，相當失望，但區內的規畫還不錯，可沿著小徑步道走，唯一的小確幸。

(中時)