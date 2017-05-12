新任上海市委出爐 沙海林未入選 或將退居幕後？

去年（2016）來台參加雙城論壇的上海市委統戰部長沙海林。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞網報導，中共上海市代表大會於今日（5/12）落幕，選出新一屆市委和市紀委，其中現任上海市委書記韓正、新接任市長的應勇都一如預期地當選市委委員，但另一位台灣所熟知的現任上海市統戰部部長沙海林，最終並未入選市委名單之內。讓現年60歲的沙海林，退休和退居幕後的可能性再起，先前所傳聞北上接任國台辦下屆主任的可能性，似乎也愈來愈渺茫。

現職為上海市常統戰部長的沙海林，來自江蘇徐州，過去曾歷任上海市吳淞中學副校長，共青團上海市寶山區委書記、共青團上海市委副書記等職，2000年透過大陸外交部首度公開徵選外交官考試，獲選為派任為中國大陸駐美大使館公使銜參贊，歷練2年時間後，再次外放為駐愛爾蘭特命全權大使。2005年3年期滿後，調回上海市政府，轉任盧灣區副書記，繼續他在上海的仕途道路。並在2012年被任命為市委統戰部部長，更曾代表前上海市長楊雄來台參加雙城會議。

由於沙海林已非上海市委委員身份，恐怕短期之內，其統戰部部長的職位將有所異動，是否退居幕後或轉調何地仍不得而知。而當時與沙一同補選為市委常委會副主任的徐澤洲，也同樣未入選新一屆市委名單。

(中時電子報)