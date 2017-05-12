殺小燈泡兇嫌患精障 衛福部：精障和犯罪絕無關聯

當街殺害女童「小燈泡」的兇嫌王景玉，今(12日)被法院判處無期徒刑，由於他為精神疾病患者，原先依《精神衛生法》是不得報導其全名。衛福部強調，其精神疾病和犯罪行為「無因果關係」，只要符合法院判決的事實，便可據實情來進行正常報導。

衛福部指出，根據《精神衛生法》第23條規定，「傳播媒體的報導，不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽者對病人產生歧視之報導」。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中解釋，該法條是為了要澄清「精神病患」和「犯罪」之間絕對沒有任何的因果關係，媒體在報導時不應刻意強調；他舉例，就像某名犯人在家排行老么，但其實「老么」這身分和犯罪行為一點關係都沒有，所以不應用「老么犯人」來稱呼犯人，同理，外界也不應將精神疾病和犯罪行為「做出任何聯想」。

除非經過本人同意，否則依法不得報導精神疾病患者；但衛福部表示，該起案件已經過法院判決，且屬於社會重大案件，只要依判決書來明確說明案情，且不誇大、不歧視、不和精神疾病做牽連，均可依事實進行正常報導。

(中時)