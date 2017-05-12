公車輕旅行 魚塭蛻變武俠世界的老塘湖

老塘湖藝術村有讓人彷彿置身武俠世界場景的錯覺。（洪榮志攝）

台南市學甲區有國家古蹟慈濟宮、頑皮世界野生動物園、黃金麥田、蜀葵花季、鴿苓競技等景點、民俗活動，還有一處由台灣瘋癲畫家匡ㄟ將廢棄魚塭以廢棄老磚頭建材，打造為具有武俠世界韻味的老塘湖藝術村，大台南公車棕10支線於日前增設停靠站後，交通局局長林炎成建議民眾可多多利用大台南公車棕幹線系統悠遊學甲地區，享受一趟悠閒的公車輕旅行。

林炎成指出，學甲區是大台南公車棕幹線沿線重鎮，區內有棕幹線、棕10、棕11、藍1、藍2、藍3支線等共6條公車路線網串聯，往北可到北門、鹽水、新營、往南可達佳里、東聯麻豆，極適合民眾規劃悠閒的公車輕旅行區域。

林炎成表示，學甲老塘湖原先是一處荒廢的魚塭，十餘年前有台灣瘋癲畫家之稱的匡進福買下後，四處收集別人重建新屋所打掉的老磚頭、木頭、家具等老舊建材、生活用品，一磚一瓦的搭建，逐漸形成老塘湖藝術村，相當具有特色，連電視劇春梅也曾來此處拍攝取景。大台南公車棕10支線日前也在老塘湖附近增設「豐和里」站位停靠，大大方便遊客利用棕幹線、及棕、藍支線等大台南公車路網串聯悠遊學甲地區。

陳姓遊客表示，走進老塘湖彷彿置身在電視劇中才會出現的武俠客棧場景，期待會有大俠從客棧飛躍而出縱橫林間的畫面，而且匡進福仍持續用收集的老磚頭搭建一座座不同的屋舍，和他聊天也能感受他對打造獨特藝術村的熱情。

(中時)