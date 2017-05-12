公車輕旅行 魚塭蛻變武俠世界的老塘湖
台南市學甲區有國家古蹟慈濟宮、頑皮世界野生動物園、黃金麥田、蜀葵花季、鴿苓競技等景點、民俗活動，還有一處由台灣瘋癲畫家匡ㄟ將廢棄魚塭以廢棄老磚頭建材，打造為具有武俠世界韻味的老塘湖藝術村，大台南公車棕10支線於日前增設停靠站後，交通局局長林炎成建議民眾可多多利用大台南公車棕幹線系統悠遊學甲地區，享受一趟悠閒的公車輕旅行。
林炎成指出，學甲區是大台南公車棕幹線沿線重鎮，區內有棕幹線、棕10、棕11、藍1、藍2、藍3支線等共6條公車路線網串聯，往北可到北門、鹽水、新營、往南可達佳里、東聯麻豆，極適合民眾規劃悠閒的公車輕旅行區域。
林炎成表示，學甲老塘湖原先是一處荒廢的魚塭，十餘年前有台灣瘋癲畫家之稱的匡進福買下後，四處收集別人重建新屋所打掉的老磚頭、木頭、家具等老舊建材、生活用品，一磚一瓦的搭建，逐漸形成老塘湖藝術村，相當具有特色，連電視劇春梅也曾來此處拍攝取景。大台南公車棕10支線日前也在老塘湖附近增設「豐和里」站位停靠，大大方便遊客利用棕幹線、及棕、藍支線等大台南公車路網串聯悠遊學甲地區。
陳姓遊客表示，走進老塘湖彷彿置身在電視劇中才會出現的武俠客棧場景，期待會有大俠從客棧飛躍而出縱橫林間的畫面，而且匡進福仍持續用收集的老磚頭搭建一座座不同的屋舍，和他聊天也能感受他對打造獨特藝術村的熱情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。