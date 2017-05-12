台灣之美》攝影人的天堂：和平島晨光
和平島是攝影人的天堂，在這裡拍日出，每天光影變化都不一樣。3000個大小怪石形狀變化多端，加上島上的豆腐岩、涼亭，都可當攝影前景。看著太陽從海面上升起，和煦陽光，海風輕拂，美景當前，真是人生一大享受。
昔日巴賽人稱此島為Tuman，意即女巫之島，原住民以為怪石是女巫作法。和平島舊稱大基隆嶼，社寮島。228事變後，這裡一度當成槍決異議份子的刑場，還槍殺了島上琉球人村落的居民。後來改成現名，希望引以為鑑，撫平歷史的傷痛。
島上原住民為巴賽族，操巴賽語Basay。巴賽人是台灣原住民中很會操舟的一支，現今基隆地區有不少地名都與巴賽族有關，如瑪束路、瑪陵坑、瑪東、瑪西。這支族人身材高大、皮膚很白，西班牙人在17世紀早年佔領該島時，起初還誤以為他們是白種人。
巴賽人最著名事蹟就是駕著大型帆船（又名「艋舺」），在海上當海盜，內應者或其助手就是來自福建一帶的中國海盜。17世紀西班牙人曾經調查過，島上有1500間干欄式建築，山坡上到處開滿鮮花，還有泉水流過，簡直就是基隆地區的福爾摩沙。
（本文作者為臉書粉絲團「美景外拍團社長）
(中時電子報)
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