台灣之美》攝影人的天堂：和平島晨光

基隆和平島的豆腐石，景觀特殊，晨曦、海浪下，美的令人窒息。（余澤宇攝）

豆腐岩從岸邊延伸到海中，錯落有秩，是北海岸特殊地質。（余澤宇攝）

日出後，光影多變，豆腐岩又是另一番美景。（余澤宇攝）

怪石嶙峋，在晨曦下，氣象萬千。（余澤宇攝）

和平島豆腐岩水質清澈，反映藍天、怪石，格外美麗。（余澤宇攝）

和平島是攝影人的天堂，在這裡拍日出，每天光影變化都不一樣。3000個大小怪石形狀變化多端，加上島上的豆腐岩、涼亭，都可當攝影前景。看著太陽從海面上升起，和煦陽光，海風輕拂，美景當前，真是人生一大享受。

昔日巴賽人稱此島為Tuman，意即女巫之島，原住民以為怪石是女巫作法。和平島舊稱大基隆嶼，社寮島。228事變後，這裡一度當成槍決異議份子的刑場，還槍殺了島上琉球人村落的居民。後來改成現名，希望引以為鑑，撫平歷史的傷痛。

島上原住民為巴賽族，操巴賽語Basay。巴賽人是台灣原住民中很會操舟的一支，現今基隆地區有不少地名都與巴賽族有關，如瑪束路、瑪陵坑、瑪東、瑪西。這支族人身材高大、皮膚很白，西班牙人在17世紀早年佔領該島時，起初還誤以為他們是白種人。

巴賽人最著名事蹟就是駕著大型帆船（又名「艋舺」），在海上當海盜，內應者或其助手就是來自福建一帶的中國海盜。17世紀西班牙人曾經調查過，島上有1500間干欄式建築，山坡上到處開滿鮮花，還有泉水流過，簡直就是基隆地區的福爾摩沙。

（本文作者為臉書粉絲團「美景外拍團社長）

(中時電子報)