日演藝圈首同性婚鬧翻 寫真女星宣布2年婚破局

日演藝圈首同性婚鬧翻，一之瀨文香與杉森茜宣布2年婚破局。（圖／取材自日網）

日本F奶寫真女星一之瀨文香2015年4月與小6歲的女演員杉森茜在東京舉辦女女婚禮，成為日本演藝圈第一對同性婚姻，小倆口無懼外界眼光完婚，兩人都感動流淚，勇敢又深情感動外界，不過兩人今（12日）卻宣布分手，短短兩年婚姻最後畫下句點。

一之瀨文香今在部落格發文宣布婚姻觸礁，透露她與杉森茜從去年7月開始，就鮮少見面、聯絡，直到今年3月才見面，兩人經過長時間討論，決定各自展開自己的人生，並表示分手不是對方不好，而是彼此不能再共同走下去。

而杉森茜則表示，兩人生活多年感情出現許多磨擦，最後導致關係難以修補，不過一之瀨文香也透露，儘管兩人已不是伴侶，不過仍是朋友關係。

(中時電子報)